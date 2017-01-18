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Фотокопия заявления экс-президента Виктора Януковича с просьбой к Российской Федерации ввести войска на территорию Украины является ключевым доказательством по возбужденному против него делу о государственной измене и вскоре принесет результаты.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

«Как заявил генеральный прокурор, судебный процесс в отношении Виктора Януковича по обвинению его в государственной измене может начаться уже в первом квартале этого года. Буквально в последние дни мы получили очень важное доказательство из Организации Объединенных Наций. В частности, речь идет о заявлении Виктора Януковича, в котором он призвал правительство Российской Федерации ввести свои войска на территорию Украины. Это является одним из ключевых доказательств по этому делу. Копия заверена соответствующими печатями ООН и может быть признана доказательством в уголовном производстве. Результаты этого процесса можно увидеть уже вскоре», - отметил он.

Напомним, 17 января генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину.

На заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года постоянный представитель России Виталий Чуркин продемонстрировал документ, который мог быть обращением Януковича к Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ в связи с событиями на Майдане.
ForUm

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