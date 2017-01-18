Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Сумщине боевика террористической организации «Оплот». Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Правоохранители установили, что ранее судимый житель Старобешевского района Донецкой области присоединился в 2014 году к членам незаконных вооруженных формирований. В составе НВФ он перевозил грузы, в том числе боеприпасы, и ремонтировал технику.
«По словам боевика, чтобы не платить заработную плату, его обвинили в краже оружия и удерживали в тюрьме т.н. «МГБ ДНР». После освобождения мужчина длительное время скрывался в России. Сотрудники спецслужбы задержали его в одном из сел Сумщины, куда он приехал к родственникам – вынужденным переселенцам из Донбасса», - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
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