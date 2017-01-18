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Бывший чемпион мира по шашкам Юрий Аникеев на три года отстранен от участия во всех мероприятиях Международной федерации шашек (IDF) из-за вышиванки и высказываний о президенте РФ Владимире Путине. Об этом в интервью издание Плюс-спорт рассказал президент украинской федерации шашек Анатолий Яценко

По его словам, что гроссмейстера наказали за критику Путина и выход на церемонию награждения в вышиванке.

«Его обвиняют в некорректной полемике в СМИ, в претенциозных размышлениях на тему развития шашек, в каких-то высказываниях о Путине... Я просил предоставить факты, назвать СМИ, в которых он это говорит, дать его цитаты. Но нет ничего. Ничего! А самый абсурд - его обвинили в том, что он вышел на церемонию награждения в вышиванке», - сказал он.

По мнению Яценко, в этом деле прослеживается явная политическая подоплека, так как президент IDF и большинство членов правления - россияне.

«Россия имеет кворум в этой федерации и может протянуть любое решение. Понимаете, это война. Это факт спортивного терроризма, именно так выразился наш министр спорта. Это та же гибридная война России, о которой все говорят», - пояснил он.

Глава украинской федерации утверждает, что этой дисквалификацией «команде просто отрезали голову».

«Юра - один из самых сильных гроссмейстеров мира, лидер нашей команды... Юрию предлагали (российское) гражданство, квартиру, но он отказался. Юра сказал, что он патриот Украины и никуда не поедет. Поэтому они придумали другой способ, как избавиться от конкурента. Три года дисквалификации - это убить всю карьеру», - подчеркнул Яценко.

Напомним, правление Международной федерации шашек (IDF) приняло решение во второй раз дисквалифицировать украинского чемпиона мира Юрия Аникеева – теперь уже на 3 года.
ForUm

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