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Канадский ученый Вазрик Назари открыл в Калифорнии новый вид моли и назвал ее Neopalpa donaldtrumpi – в честь избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Как пояснил Назари, голову насекомого покрывают золотистые волоски, что очень напомнило ему прическу Трампа.

«Называя этот вид в честь 45-го президента США, я надеюсь привлечь внимание общественности к разнообразию малоизученной микрофауны Северной Америки», - отметил Назари.

Насекомое с размахом крыльев около сантиметра обитает на юге Калифорнии и в мексиканском штате Нижняя Калифорния.

Это первое насекомое, названное в честь избранного президента Соединенных Штатов.

На сегодняшний день девять видов животных и насекомых носят имя действующего президента страны Барака Обамы, в том числе рыба, паук и червь-паразит.



 
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