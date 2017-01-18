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Посол США в ООН Саманта Пауэр обвинила Россию в агрессии, которая угрожает международному порядку.

Об этом она заявила в Атлантическом совете во время последнего важного выступления в должности, передает Радио Свобода.

Пауэр вспомнила нелегальную аннексию Россией украинского Крыма, агрессию Кремля на востоке Украины, поддержку сирийского режима в гражданской войне в этой стране и попытки влиять на выборы в западных демократиях путем кибератак.

«Действия России не защищают новый международный порядок, они угрожают тому, который существует», - отметила Пауэр.

Срок пребывания Саманты Пауэр в должности завершается. Избранный президент США Дональд Трамп назначил губернатора Южной Каролины Никки Хейли послом США в Организации Объединенных Наций.
ForUm

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