В столичном управлении Госпродпотребслужбы заявили, что метеорологическая дымка, которая наблюдается в последние дни - природное и безопасное явление, однако следует избегать источников загрязнения воздуха, в частности автомагистралей и котельных. Об этом в эфире 112 Украина заявил начальник управления службы в Киеве Олег Рубан.

«Это явление естественное и вполне безопасное. В народе это называют «воздушным одеялом», которое накрывает землю и накапливает все продукты жизнедеятельности человека, автотранспорта. Мы проводим ежечасный мониторинг. За вчерашний день зафиксировано незначительное превышение в 2-3 раза утром. В парках можно дышать свежим воздухом. В группе риска – пожилые люди, беременные, люди с хроническими заболеваниями легких. На улице находиться можно, но не возле источника загрязнения, то есть не возле автомагистралей и котельной», - отметил он.

Как сообщалось ранее, задымление в воздухе в Киеве, которое наблюдается с вечера 16 января и по настоящее время - метеорологическая дымка, которая является природным явлением.

Позже в ГосЧС уточнили, что аналогичная ситуация в столице будет наблюдаться в ближайшие трое суток.