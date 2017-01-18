также в разделеСтолица
Силовики в ближайшие дни будут усиленно охранять центр Киева 98
Кличко обещает открыть «Львовскую браму» в следующем году 230
Первая половина зимы в Киеве была на один градус теплее нормы 19
Киевлянам предложили альтернативные способы оплаты коммуналки 88
Бизнесмену, который сломал нос патрульному, объявили о подозрении 95
Суд снова арестовал имущество «Гулливера» 55
Из-за смога киевские школы закрывать не будут 61
Смог в Киеве продержится минимум три дня 308
Из-за смога киевлянам советуют не выходить на улицу 309
Смог не повлиял на работу аэропорта «Борисполь» 58
Спасатели объяснили причину смога в Киеве 720
Несмотря на туман, аэропорт «Киев» работает в штатном режиме 23
Столицу окутал густой смог, киевляне жалуются на запах гари 143
Смотровую площадку Андреевской церкви откроют к «Евровидению» 31
Заболеваемость гриппом в Киеве продолжает идти на спад 93
В музее русского искусства в Киеве выступили против своего переименования 79
В Киеве пытались поджечь храм УПЦ МП 1389
В Киеве внедорожник на пешеходном переходе сбил трех девочек 500

В столичном управлении Госпродпотребслужбы заявили, что метеорологическая дымка, которая наблюдается в последние дни - природное и безопасное явление, однако следует избегать источников загрязнения воздуха, в частности автомагистралей и котельных. Об этом в эфире 112 Украина заявил начальник управления службы в Киеве Олег Рубан.

«Это явление естественное и вполне безопасное. В народе это называют «воздушным одеялом», которое накрывает землю и накапливает все продукты жизнедеятельности человека, автотранспорта. Мы проводим ежечасный мониторинг. За вчерашний день зафиксировано незначительное превышение в 2-3 раза утром. В парках можно дышать свежим воздухом. В группе риска – пожилые люди, беременные, люди с хроническими заболеваниями легких. На улице находиться можно, но не возле источника загрязнения, то есть не возле автомагистралей и котельной», - отметил он.

Как сообщалось ранее, задымление в воздухе в Киеве, которое наблюдается с вечера 16 января и по настоящее время - метеорологическая дымка, которая является природным явлением.

Позже в ГосЧС уточнили, что аналогичная ситуация в столице будет наблюдаться в ближайшие трое суток.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

75
Теги
Ботинки зимние