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Наблюдательный совет «ПриватБанка» на заседании 17 января избрал своим главой Энгина Акчакочу.

Об этом в Facebook сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Уверен, Энгин Акчакоча, который избран председателем совета прекрасно справится с новыми обязанностями. Энгин является легендарным банкиром, который в свое время помог Турции преодолеть финансовый кризис, а сегодня будет помогать восстанавливать крупнейший банк в стране», - написал министр.

Также, по словам Данилюка, на практике внедряется лучшее корпоративное управление в крупнейшем банке Украины. «Это сложно переоценить. Если бы такой наблюдательный совет был в «Привате» до национализации, многие проблемы просто не возникли бы. Ранее из трех членов совета, двое были владельцами банка и всей группы «Приват», которой выдавались кредиты. Конечно, когда в наблюдательном совете не было независимых членов, и он состоял из акционеров банка, интересы вкладчиков не были на первом месте», - рассказал он.

Министр добавил, что новый наблюдательный совет «Приватбанка» сформирован из лучших мировых профессионалов, и большинство в нем составляют иностранцы и представители международных финансовых организаций. «И самое главное, что новый наблюдательный совет является действительно независимым», - подытожил он.
ForUm

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