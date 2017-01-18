также в разделеОбщество
СБУ разрешила Наташе Королевой приехать в Украину на похороны бабушки 10
Кабмин дополнительно направил 2 миллиарда на закупку лекарств для онкобольных 8
Прокуратура хочет допросить экспертов, обследовавших Толстошеева 12
СБУ задержала члена «Оплота» на Сумщине 25
НАПК нашло нарушения при финансировании 12 партий 18
Сбежавшего из киевского суда преступника задержали в Одессе 25
Прокуратура: Россия предоставила гражданство 10 бывшим беркутовцам 61
Сутки в зоне АТО: 61 обстрел, потерь среди бойцов ВСУ нет 20
Полиция не связывает перестрелку в Олевске с янтарем 53
17 января. Картина дня 80
В СБУ объяснили, почему запретили въезд мэру Перемышля 554
Харьковский ученый вывез из Украины документы военного назначения 161
В Украине запретили 18 фильмов с актером, сыгравшим «ополченца» 139
Суд продлил арест Ефремова до марта 80
Мэру Перемышля запретили въезд в Украину 71
В Украине впервые родился ребенок от трех родителей 132
Украинский паспорт занял 46 место в рейтинге «мощности» 67
Прокуратура просит суд продлить арест Ефремова 57

Большинство участников перестрелки в Олевске Житомирской области задержаны. Об этом в эфире 5 канала заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

По его словам, сейчас продолжаются оперативные и следственные действия по задержанию всех участников преступления.

«На данный момент, часть участников преступления задержана, большая часть, как с одной так и с другой стороны, изъято соответствующее оружие, в том числе зарегистрированное, а также незарегистрированное... Сейчас осуществляются все оперативные, в том числе негласные следственные действия для установления места пребывания других участников конфликта. Я убежден в том, что в ближайшее время все преступники будут задержаны», - сказал он.

Напомним, ночью 16 января в Олевске в результате криминальных разборок с применением оружия между местными жителями и приезжими из Львовской области 6 человек ранены, один – погиб.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги
Ботинки зимние