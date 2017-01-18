Большинство участников перестрелки в Олевске Житомирской области задержаны. Об этом в эфире 5 канала заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

По его словам, сейчас продолжаются оперативные и следственные действия по задержанию всех участников преступления.

«На данный момент, часть участников преступления задержана, большая часть, как с одной так и с другой стороны, изъято соответствующее оружие, в том числе зарегистрированное, а также незарегистрированное... Сейчас осуществляются все оперативные, в том числе негласные следственные действия для установления места пребывания других участников конфликта. Я убежден в том, что в ближайшее время все преступники будут задержаны», - сказал он.

Напомним, ночью 16 января в Олевске в результате криминальных разборок с применением оружия между местными жителями и приезжими из Львовской области 6 человек ранены, один – погиб.