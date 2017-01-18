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Российские власти продлили на два года вид на жительство в стране бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала заявления бывшего заместителя директора ЦРУ Майкла Морелла, который назвал экстрадицию Сноудена «идеальным подарком на инаугурацию» избранному президенту США Дональду Трампу. Захарова обвинила Морелла в «идеологии предательства», сообщает ВВС.

В 2013 году Сноуден передал секретные документы АНБ британской газете Guardian и другим СМИ. В документах содержалась информация о тайной слежке американских спецслужб. Это привело к международному скандалу.

В США Сноудена обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении секретных данных.

В 2013 году Сноуден получил временное убежище в России, а затем трехлетний вид на жительство.

В этом году в интервью Financial Times Сноуден заявил, что все равно «продолжает служить США», а также собирается «рано или поздно покинуть» Россию. Он также раскритиковал российское правительство за ущемление прав граждан.

Заявление Захаровой также последовало после того, как президент США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг, которая должна выйти из тюрьмы в мае этого года.

Сноуден в своем «Твиттере» поблагодарил Мэннинг за все, что она сделала, а также Обаму за ее освобождение.

Ранее Барак Обама заявлял, что у него нет возможностей помиловать Сноудена, хотя он признает, что беспокойство бывшего сотрудника АНБ во многом было обоснованным.
ForUm

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