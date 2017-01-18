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За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований обстреляли силы АТО 61 раз.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, потерь среди украинских военных нет.

На мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов велся огонь по Чермалыку, Водяному и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Лебединскому, Талаковке, Красногоровке, Водяному, Широкино и Гнутово, из вооружения БМП - по Березовому. По Широкино огонь вел снайпер.

На луганском – из 120 и 82 миллиметровых минометов НВФ обстреляли Троицкое и Новолександровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Валуйское, Станицу Луганскую, Попасную. По Валуйскому огонь вел и снайпер.

На донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия НВФ войска вели огонь по Авдеевке, Опытному, Песках.

 
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