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В ближайшее время Международный суд ООН назначит слушания по требованиям Украины по применению временных мер в отношении России. Об этом в эфире 5 канала рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«На этой неделе, после того как суд зарегистрировал наш иск, они должны определить дату, когда будут слушания по нашим требованиям по применению временных мер. В случае с Грузией им хватило три недели на подготовку заседания. Далее проходят слушания. На этих слушаниях мы должны доказать, что суд должен принять решение по применению временных мер и из-за очень большого напряжения в Украине без этих мер ситуация может ухудшиться. У нас будет три дня на эти устные слушания», - рассказала Зеркаль.

По ее словам, после устных слушаний суд принимает решение о применении этих мер. «Он может изменить наше предложение, она конечно (позиция суда. – Ред.) будет более мягкой и не такой как мы хотим, потому что суд принимает более взвешенное решение относительно обеих сторон. После этого, суд определяет расписание рассмотрения дела. Рассмотрение дела может проходить в несколько этапов. Стороне, которая подала иск, предоставляется время, чтобы она подготовила меморандум и предоставила его в условиях конвенции. Другой стороне тоже предоставляется определенное время, чтобы она подготовила свою позицию. И начинается рассмотрение дела. Это длительная процедура, обычно такие процессы длятся два-три года», - подытожила дипломат.

Напомним, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в связи с ее агрессией против нашего государства.
ForUm

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