Непосредственная причина конфликта с применением оружия в городе Олевск не связанна с незаконной добычей янтаря. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

«По имеющимся сведениям, ночная схватка местных жителей с группой приезжих напрямую не связана с незаконной добычей янтаря. В настоящее время практически все участники конфликта и транспортные средства, на которых они передвигались, установлены. Однако сложность заключается в том, что эти лица являются жителями разных областей – Житомирской, Киевской и Львовской», - сказал Печененко.

Глава ГУНП области также сообщил о ряде мер, которые сейчас осуществляют следователи и оперативники полиции. Среди них: проведение обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, сбор и формирование базы доказательств и назначение необходимых экспертиз, в том числе генетико-молекулярной и баллистической. Также изъято зарегистрированное оружие, которое было у части участников конфликта.

По словам Печененко, на Олевщине принимается ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации и обеспечения надлежащего правопорядка в городе и районе. К этой работе привлечены бойцы спецподразделения ГУНП и нацгвардейцы. Также покой местных жителей охранять другие приданные силы правоохранителей.

В Житомирской области развернул свою работу оперативный штаб, куда вошли представители ГУНП в области, УСБУ и областной прокуратуры. Его задача – мониторинг и координация совместной деятельности по стабилизации ситуации на севере области.

Напомним, в ночь на 16 января в Олевске в результате криминальных разборок с применением оружия между местными жителями и приезжими из Львовской области 6 человек ранены, один – погиб.