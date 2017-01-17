Правоохранители выясняют обстоятельства смерти военнослужащего в Вартиковцы Кельменецкого района Черновицкой области.

Как сообщает отдел коммуникации облполиции, по предварительной версии молодой человек покончил жизнь самоубийством.

«Тело молодого человека без признаков жизни обнаружено местными жителями 14 января в обед. Погибшим оказался 23-летний житель Сокирянского района. При мужчине было удостоверение военнослужащего», - говорится в сообщении.

Как выяснилось, смерть наступила в результате проникающего ранения правого виска головы. На месте изъяты пневматический пистолет марки «Флобер-4мм», с которого и был произведен выстрел.

По предварительным выводам, мужчина сам покончил с собой. В рамках расследования уголовного производства назначен ряд экспертиз, предусмотренных Уголовно-процессуальным законодательством.