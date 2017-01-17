Президент России Владимир Путин считает, что заказчики доклада о якобы имеющемся у РФ компромате на избранного президента США Дональда Трампа «хуже, чем проститутки».

«Проституция - это серьезное, безобразное социальное явление, ведь молодые женщины занимаются этим в том числе и в связи с тем, что они по-другому не могут обеспечить себе достойную жизнь, и это в значительной степени вина обществ и государства. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода (о якобы имеющемся компромате на Трампа, в том числе о якобы его связях с проститутками), которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, - они хуже, чем проститутки», - заявил глава российского государства журналистам по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном, сообщает ТАСС.

Путин пояснил: «У них (заказчиков информации) нет никаких вообще моральных ограничений».

Глава российского государства подчеркнул: «То, что такие методы используются против избранного президента США, это, конечно, уникальный случай, такого еще никогда не было. Это говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе в США».

Российский лидер опроверг распространяющиеся в США сведения о якобы имевшем место в Москве общении Трампа с девушками легкого поведения. «Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками», - привел пример «компромата» на Трампа Путин.

«Это человек, во-первых, взрослый, а во-вторых, человек, который многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Знаете, я с трудом могу себе такое представить, что он (Трамп) побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью», - признался президент РФ. И добавил под смех журналистов: «Хотя и они у нас самые лучшие в мире, безусловно».

«Но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это», - продолжил Путин.

Президент также назвал «очевидной фальшивкой» и «полным бредом» вбросы о якобы имеющемся у РФ компромате против Трампа.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном, глава российского государства прокомментировал распространяемые в США сведения о якобы имеющемся у РФ компромате на Трампа.

По его оценке, «эти вбросы - очевидная фальшивка».

«Трамп, когда приезжал в Москву - даже не помню, когда он приезжал, несколько лет назад, - он ведь не был никаким политическим деятелем, мы даже не знали о его политических амбициях. Он был просто бизнесмен, один из богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Конечно, нет! Это просто полный бред», - подчеркнул российский лидер.

Напомним, ранее американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году.

Трамп и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опровергли существование каких-либо компрометирующих материалов и назвали эту информацию «фейковой».