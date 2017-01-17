Прокуратура просит Старобельский районный суд Луганской области продлить арест бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова до 22 марта.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на адвоката Ефремова Евгения Солодко.
Он отметил, что 22 января истекает срок ареста Ефремова, и экс-регионала должны освободить из-под стражи.
«Но прокуратура внесла в Старобельский суд, зарегистрировано уже, ходатайство о продлении содержания под стражей еще на 2 месяца», - сказал Солодко.
По его словам, защита считает такие действия прокуратуры незаконными, поскольку в уголовном производстве, которое рассматривает Старобельский райсуд, мера пресечения Ефремову не избиралась, а, следовательно, и продолжаться не может.
Солодко подчеркнул, что экс-нардеп был арестован в рамках другого уголовного производства.
Защита уверена, что прокуратура «будет давить на суд с целью заставить его продлить срок ареста подсудимого».
Также адвокат сообщил, что 19 января Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассмотрит территориальную подсудность дела против Ефремова.
«На 19 января на 9:30 назначено заседание в Высшем спецсуде по определению подсудности», - сказал он.
По словам Солодко, все адвокаты сознательно по договоренности с Ефремовым решили не ехать на заседание по его делу в Старобельский районный суд Луганской области до вынесения решения Высшим спецсудом по территориальной подсудности.
В случае, если Высший спецсуд признает законной передачу дела в Старобельский суд, адвокаты присоединятся к подзащитному.
В то же время, адвокаты считают незаконным и нелогичным рассмотрение дела Ефремова в Старобельском суде, поскольку судьи этого суда не имеют достаточного 5-летнего профессионального стажа.
Именно по этой причине один из судей – Александр Березка – взял самоотвод при рассмотрении данного дела.
Напомним, экс-главу фракции Партии регионов в парламенте Александра Ефремова конвоировали из СИЗО в Киеве в Луганскую область 13 января.
Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.
Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».
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