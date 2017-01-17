В МИД РФ считают, что Украина, подав иск против России в Международный суд, преследует сиюминутные политические интересы.
Об этом говорится в комментарии российского ведомства в связи с подачей Украиной иска против России по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
В МИД РФ заявили, что Украина якобы не предоставила подтверждений своей позиции о нарушениях этих двух конвенций.
«Очевидно, основной – если не единственной – целью Украины изначально являлось не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный Суд», - отмечают в министерстве.
«Обращение против Российской Федерации в Международный Суд преследует лишь сиюминутные политические интересы», - добавили в МИД РФ.
Напомним, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в связи с ее агрессией против нашего государства.
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