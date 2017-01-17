также в разделеОбщество
Суд продлил арест Ефремова до марта 23
Мэру Перемышля запретили въезд в Украину 24
Украинский паспорт занял 46 место в рейтинге «мощности» 19
Прокуратура просит суд продлить арест Ефремова 25
МИД назвал ничтожными высказывания Ле Пен о «российском» Крыме 24
В суде не исключают передачу экс-беркутовцев «ДНР» 53
Аваков поручил пограничникам готовиться к деоккупации Донбасса в этом году 672
Определены имена полуфиналистов нацотбора на «Евровидение» 114
Крымские музеи начали процесс обжалования решения суда по скифскому золоту 34
Солнечные электростанции в Чернобыле хотят строить 39 компаний 42
Рада одобрила электронные билеты в городском транспорте 48
Экс-чиновников Обуховской РГА приговорили к 4 годам тюрьмы 23
В Украине стартовали сборы резервистов 202
Безъязыкова оставили под стражей до 8 февраля 64
За прошлые сутки в зоне АТО 40 обстрелов, ранен украинский военный 74
16 января. Картина дня 86
На Житомирщине ликвидировали могильник радиоактивных отходов 65
В Украину идут крещенские морозы 159

Репродуктологи клиники «Надежда» заявляют о рождении в Украине (в начале января этого года) первого в мире ребенка после пронуклеарного переноса ядер - инновационного репродуктивного метода, который еще называют «ребенок от трех родителей».

Как заявил директор клиники Валерий Зукин, уникальность этого случая в том, что это первый в мире ребенок, который родился после пронуклеарного переноса ядер в уже оплодотворенных одноклеточных эмбрионах (до этого проводился перенос только в неоплодотворенных яйцеклетках), сообщает УНИАН.

«С помощью пронуклеарного переноса ядер 34-летняя женщина с бесплодием в течение 15 лет смогла родить здорового генетически «своего родного» ребенка. Она много лет пыталась забеременеть с помощью метода ЭКО в украинских и израильских клиниках. В начале января родился «наш» ребенок. Впервые в Украине репродуктологам клиники удалось достичь беременности благодаря пронуклеарному переносу ядер родителей в энуклеированную (лишенную собственного ядра) донорскую яйцеклетку», - рассказал Зукин.

По его словам, суть метода в том, что пациентке был проведен перенос ее и мужа ядер в донорскую яйцеклетку, которая в свою очередь была лишена ядра.

«В результате была получена «реконструированная» яйцеклетка, имевшая генетический набор ядерной ДНК от матери и отца (примерно 25.000 генов) и цитоплазматической ДНК от донора (37 генов), то есть ребенок имеет «трех родителей».

Наличие ДНК от трех человек было подтверждено при обследовании ребенка во время беременности в лабораториях Украины и Германии. Рождение ребенка после этого метода лечения зарегистрировано впервые в мире», - подчеркнул Зукин.

Он отметил, что Великобритания – единственная страна в мире, где разрешено это проводить, а в Украине эти вопросы пока законодательно не урегулированы.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги
Ботинки зимние