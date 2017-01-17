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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пока еще нет точной даты подписания меморандума с МВФ, переговоры продолжаются.

Об этом он рассказал, общаясь с журналистами во время рабочей поездки на Черниговщину, сообщает Укринформ.

«Такой даты нет сегодня, сейчас переговоры ведутся, Министерство финансов ведет эти переговоры», - сказал Гройсман.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк ожидает поступления очередного транша от МВФ в начале февраля
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