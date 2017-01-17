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Суд повторно арестовал имущество многофункционального комплекса «Гулливер» в Киеве. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Ларису Сарган.

«Да, арестовал», - сообщила она, отвечая на вопрос о наложении повторного ареста на имущество комплекса «Гулливер».

Деталей рассмотрения дела она не сообщила.

Руководитель отдела связей с общественностью «Гулливера» Татьяна Атаджанова сказала, что руководству комплекса ничего не известно об аресте.

Как сообщал ForUm, 14 ноября 2016 года Шевченковский районный суд арестовал торгово-развлекательный центр «Гулливер» в Киеве.

10 января 2017 года Апелляционный суд Киева признал незаконным и отменил наложение ареста.

 
ForUm

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