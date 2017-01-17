Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что у Национального банка достаточно финансовых рычагов и валютных резервов, чтобы не допустить резких колебаний курса гривни.

Об этом он заявил, общаясь с журналистами во время рабочей поездки на Черниговщину, сообщает Укринформ.

«Валютных резервов в стране достаточно для того, чтобы ситуация была абсолютно нормальной и курс оставался в прогнозируемых пределах», - сказал Гройсман.

Он также подчеркнул, что у НБУ достаточно всех финансовых инструментов, чтобы не допустить резких скачков гривни.

Премьер-министр отметил, что те колебания национальной валюты, которые наблюдались в последние недели, имели сезонный характер и не связаны с повышением минимальной заработной платы, поскольку первая повышенная минималка будет выплачена только в следующем месяце.

Напомним, в НБУ заявили, что на межбанковском валютном рынке наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением под действием ситуативных и сезонных факторов.