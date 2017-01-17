также в разделеЭкономика
Швейцария предоставит Украине $100 миллионов помощи 22
Гройсман: Точной даты подписания меморандума с МВФ пока нет 26
«Газпром» выставил «Нафтогазу» счет в $5,3 миллиарда за невыбранный газ 43
Украина потеряла позицию в рейтинге инновационных экономик 35
Из-за торговой войны с РФ Украина потеряла $1 миллиард 44
Курс гривни на межбанке продолжает падать 138
В Минфине рассчитывают получить транш МВФ в начале февраля 27
В НБУ назвали причину нестабильности на валютном рынке 68
За год денежная масса в Украине выросла почти на 11% 38
НБУ монетизировал еще 1,4 миллиарда ОВГЗ для «ПриватБанка» 50
За год производство автомобилей в Украине сократилось на 36% 167
На межбанке гривня упала до 27,9 за доллар 61
СМИ: МВФ ждет от Украины повышения пенсионного возраста и земельной реформы 216
Украина собрала рекордный урожай зерновых 76
Розенко:Каждый второй работающий украинец не платит налоги 96
В Украине производство мяса увеличилось на 0,7% 30
Спасая гривню: НБУ впервые применил новую форму валютной интервенции 257
Нацбанк резко ослабил курс гривни 392

Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что у Национального банка достаточно финансовых рычагов и валютных резервов, чтобы не допустить резких колебаний курса гривни.

Об этом он заявил, общаясь с журналистами во время рабочей поездки на Черниговщину, сообщает Укринформ.

«Валютных резервов в стране достаточно для того, чтобы ситуация была абсолютно нормальной и курс оставался в прогнозируемых пределах», - сказал Гройсман.

Он также подчеркнул, что у НБУ достаточно всех финансовых инструментов, чтобы не допустить резких скачков гривни.

Премьер-министр отметил, что те колебания национальной валюты, которые наблюдались в последние недели, имели сезонный характер и не связаны с повышением минимальной заработной платы, поскольку первая повышенная минималка будет выплачена только в следующем месяце.

Напомним, в НБУ заявили, что на межбанковском валютном рынке наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением под действием ситуативных и сезонных факторов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Ботинки зимние