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В КГГА не намерены закрывать школы или детсады из-за смога в Киеве.

Об этом Украинской правде. Киев сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

«Пока такой вопрос не рассматривается. За ситуацией следит управление Госпродпотребслужбы. Когда мы принимаем те или иные решения, то мы в первую очередь опираемся на рекомендации Госпродпотребслужбы. Сейчас превышений вредных веществ они не фиксируют, поэтому никакой опасности для здоровья детей нет», - сказала Старостенко.

«Распогодилось, солнечный день. Но мы в любом случае следим за ситуацией и будем оперативно реагировать», - подытожила Старостенко.

В то же время в КГГА посоветовали во время смога ограничить пребывание на открытом воздухе и избегать длительного пребывания на открытом воздухе ранним утром.

«Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха», - подытожили в пресс-службе.

Как известно, со вчерашнего вечера киевляне жалуются на смог. Причиной запаха гари в столице являются не пожары и не сжигание мусора, а погодное явление - метеорологическая дымка.
ForUm

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