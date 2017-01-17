Несмотря на то, что в предложениях украинского олигарха Виктора Пинчука есть упоминание о проведение местных выборов на территории Донбасса и необходимости поиска компромисса с РФ, их нельзя сравнивать с «планом Медведчука». Об этом в телефонном комментарии радио «Голос столицы» заявил политолог, директор центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«В отличии от плана Медведчука, в статье Пинчука речь не идет о каких-то обязательствах, взятых украинской стороной, и мы не видим алгоритма реализации этого плана. Поэтому сравнивают сравнимое. И насколько будет поддержан этот план внутри, мы сможем судить по составу участников Давосского завтрака у Пинчука», — считает Золотарев.

Кроме того, если относительно плана Медведчука мы понимали, что это план Эро/Штайнмайера, что доказывает его внешнеполитическую поддержку, то пока таких заявлений относительно предложений Пинчука не прозвучало, отметил Золотарев.

«Совершенно очевидно, что геополитические центры влияния сегодня плотно прорабатывают сценарий именно заморозки конфликта. Как по мне, скорее всего, это будет эксклюзивная модель, не повторяющая наиболее часто примерявшиеся к Донбассу примеры — сценарий Боснии и Герцеговины, Приднестровья, Северного Кипра и т.д.», — подытожил политолог.