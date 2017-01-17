В развитие солнечной энергетики в зоне отчуждения готовы инвестировать 39 компаний. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, сообщает пресс-служба ведомства.

«Завершился первый этап сбора заявок от инвесторов на строительство объектов возобновляемой энергетики. Мы получили 39 заявок от компаний, которые заинтересованы в аренде земли для строительства солнечных электростанций в зоне отчуждения. Поступили предложения из Китая, Германии, Ирландии, Дании, Австрии, Болгарии, Беларуси, а также Украины», - рассказал министр.

Он отметил, что для улучшения инвестиционной привлекательности Украины правительство ранее снизило стоимость аренды государственного имущества и упростило процедуру аренды земли на территории Чернобыльской зоны.

«В этом случае мы не стремимся получать прибыль от использования земли, мы хотим, чтобы была прибыль от инвестиций», - рассказал министр, отметив, что территории в зоне отчуждения остаются непригодными для ведения сельского хозяйства.

Напомним, что 15 декабря 2016 года Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения начало предоставлять в пользование земельные участки для строительства объектов солнечной генерации. Инвесторам, которые выразят заинтересованность в реализации проекта, будет оказана всесторонняя поддержка в части оформления права долгосрочной аренды избранных площадок и изменения их целевого назначения.