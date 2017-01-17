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Жителям столицы советуют из-за туманности над территорией Киева ограничить пребывание на открытом воздухе, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Сегодня, 17 января, в столице наблюдается метеорологическая дымка. Наиболее вероятной причиной туманности над территорией Киева является снижение температуры воздуха, повышение влажности и остатки продуктов жизнедеятельности города (атмосферные выбросы, выхлопные газы, в том числе, последствия работы промышленных предприятий), вызвавшие такое явление, которое называется метеорологическая дымка», – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что сейчас Главным управлением Госпродпотребслужбы в г. Киеве осуществляются контрольные замеры воздуха для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ. О результатах исследований будет сообщено позже.

«Врачи советуют в такой период ограничить пребывание на открытом воздухе, избегать длительного пребывания на открытом воздухе ранним утром. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха», – подчеркнули в администрации.

Напомним, сегодня утром Киев окутал густой туман. По информации ГосЧС, туман, который наблюдается в столице, является метеорологической дымкой.
ForUm

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