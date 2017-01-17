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Вчера вечером, 16 января, на трассе Киев-Чоп в Воловецком районе Закарпатской области столкнулись легковой автомобиль «Шкода Октавия» и грузовик «ДАФ», в результате чего двое пассажиров легковушки погибли на месте, третий скончался в реанимации, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатья.

Как установили правоохранители, столкнулись легковой автомобиль «Шкода Октавия» на киевских номерах и грузовик «ДАФ» на львовских. Водитель «Шкоды», 27-летний киевлянин, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина врезалась на скорости в «ДАФ», за рулем которого находился 37-летний житель Львовской области.

В результате ДТП на месте погибли 25-летняя жена водителя «Шкоды» и 22-летний пассажир. Еще один пассажир в возрасте 21 года умер в реанимации Воловецкой ЦРБ. Сам водитель находится в коме, за его жизнь борются врачи.

Водитель грузовика значительных телесных повреждений не получил.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.286 ч.3 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких потерпевших). Машины задержаны на спецплощадку. Начато досудебное расследование.

 
ForUm

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