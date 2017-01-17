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Украина заняла 42-е место в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой, потеряв одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Innovation Index.

Первое место в рейтинге сохранила Южная Корея, второе заняла Швеция, третье - Германия. Южная Корея возглавляет рейтинг благодаря самой большой удельной величине расходов на научные исследования и разработки, патентной активности, производству с добавленной стоимостью и уровню высшего образования, сообщает ЛІГА.net.

Россия заняла 26-е место, опустившись сразу на 14 строчек. Это больше, чем любая другая страна. Авторы рейтинга считают, что падение РФ связано с санкциями и последствиями падения цен на энергоносители.

При составлении рейтинга агентство Bloomberg учитывало траты на научные исследования и разработки, а также количество публичных высокотехнологичных компаний в стране. 
ForUm

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