Международный аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме. Об этом корреспонденту ForUm`a сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт сейчас работает в штатном режиме. Есть одна задержка вылета рейса на Шарм-эль-Шейх. Смог не повлиял на работу аэропорта», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, международный аэропорт «Киев» (Жуляны), несмотря на туман, также работает в штатном режиме.

Сегодня утром Киев окутал густой туман. По информации ГосЧС, туман, который наблюдается в столице, является метеорологической дымкой.