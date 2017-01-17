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Международный аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме. Об этом корреспонденту ForUm`a  сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт сейчас работает в штатном режиме. Есть одна задержка вылета рейса на Шарм-эль-Шейх. Смог не повлиял на работу аэропорта», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, международный аэропорт «Киев» (Жуляны), несмотря на туман, также работает в штатном режиме.

Сегодня утром Киев окутал густой туман. По информации ГосЧС, туман, который наблюдается в столице, является метеорологической дымкой.
Валентина Дудко, ForUm

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