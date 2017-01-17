Количество жертв крушения под Бишкеком грузового самолета Boeing 747 достигло 38 человек. Об этом на месте проведения поисково-спасательных работ заявил во вторник первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

«Сегодня было обнаружено тело еще одного погибшего члена экипажа, таким образом, количество жертв составило 38 человек», - сказал он. По его словам, поисковые работы на месте крушения воздушного судна продолжаются, чтобы «здесь не осталось тел погибших». «Для продолжения поисковых работ необходимо будет передвинуть крупные фрагменты разбившегося самолета», - уточнил Абулгазиев, сообщает ТАСС.

Ранее Мухамметкалый Абулгазиев сообщил, что среди погибших опознаны тела 17 детей.

МВД Киргизии исключает версию террористического акта на борту разбившегося вблизи аэропорта Бишкека грузового самолета Boeing-747 одной из турецких компаний. Об этом во время заседания парламента Киргизии заявил заместитель министра внутренних дел республики Курсан Асанов.

«Следов взрывчатых веществ на деталях потерпевшего крушение самолета не обнаружено», - отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, 16 января грузовой самолет турецкой авиакомпании Boeing 747 разбился при посадке за взлетно-посадочной полосой аэропорта «Манас».