Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом обсудил состояние выполнения Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко, Меркель и Олланд подчеркнули необходимость достижения прогресса в реализации безопасности блока Минских договоренностей, что будет способствовать дальнейшему продвижению на других направлениях мирного урегулирования.

Президент Украины привлек внимание канцлера Германии и президента Франции к недопустимой ситуации с заложниками и незаконно удерживаемыми в РФ гражданами Украины.

Во время разговора были отмечены последовательные усилия Украины, направленные на мирное урегулирование, в частности, речь шла об освобождении в одностороннем порядке 15 человек и обеспечении подачи воды в отдельные районы Луганской области.

Собеседники договорились о необходимости продолжения работы по подготовке дорожной карты имплементации Минских договоренностей.

Порошенко, Меркель и Олланд выразили уверенность в завершении в ближайшее время процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и введении безвизового режима для граждан Украины.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что НВФ блокируют процесс обмена заложниками.