Президент Украины Петр Порошенко заверил, что сегодня Украина является тем государством, которое никогда не вернется под власть и контроль Российской Федерации.

Вице-президент США Джо Байден заявил в Киеве, что реализация политической части Минских соглашений возможна после выполнения Россией своих обязательств по безопасности.

Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в связи с ее агрессией против нашего государства.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на эффективное и плодотворное сотрудничество с новой администрацией президента США Дональда Трампа.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что ОРДЛО настаивают на немедленной амнистии 700 человек в обмен на 50 украинских заложников.

Президент Петр Порошенко и вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе проигнорируют завтрак Виктора Пинчука в Давосе.

Министерство социальной политики Украины в рамках реформы пенсионной системы заявило о намерении представить в марте законопроект, который позволит сделать Пенсионный фонд Украины бездефицитным к 2024 году. Позже эта информация исчезла с сайта Кабмина.

Национальный совет в четверг рассмотрит вопрос трансляции на СТБ передачи «Битва экстрасенсов» с российскими военными, среди которых и те, что воевали на Донбассе.

В Олевске Житомирской области в результате криминальных разборок с применением оружия между местными жителями и приезжими из Львовской области 6 человек ранены, один – погиб.

Грузовой самолет Boeing 747 разбился при посадке за взлетно-посадочной полосой аэропорта «Манас» под Бишкеком.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что действующее правительство и действующая власть не будут повышать пенсионный возраст.

Станислав Толстошеев, который 9 января 2016 года совершил смертельное ДТП возле станции метро «Левобережная» в Киеве, признан неподсудным.

Киевская местная прокуратура закрыла уголовное производство по подозрению бывшего заместителя генерального прокурора Украины Виталия Касько в совершении мошеннических действий и использовании поддельного документа при осуществлении приватизации жилья в Киеве.