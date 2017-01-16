По словам «главы делегации ДНР» на минских переговорах Дениса Пушилина, в отсутствии Виктора Медведчука отсутствует и конструктив в работе подгруппы по гуманитарным вопросам, сообщает DonPress.
Пушилин заявил: «В отсутствии Виктора Медведчука отсутствует и конструктив в работе подгруппы по гуманитарным вопросам. В этом сегодня убедились представители народных Республик. Некорректными заявлениями, истеричными выпадами и абсолютно не дипломатичным поведением госпожа Ирина Геращенко в сущности заводит вопросы обмена пленными в глухой угол», сообщает From-ua.
Он отметил, что Геращенко сорвала заседание подгруппы, покинув зал заседаний «по-английски», и он считает такое поведение абсолютно некорректным.
«Представители ДНР и ЛНР зафиксировали тот факт, что вести обсуждение вопросов обмена пленными без присутствия на встречах Виктора Медведчука не имеет смысла», — подчеркнул Пушилин.
Почти синхронно прокомментировала встречу «уполномоченная по правам человека «ДНР»» Дарья Морозова.
«К сожалению, сегодняшняя встреча в Минске не принесла ожидаемых результатов. Отсутствие конструктивного диалога и неэтичное поведение полномочного представителя украинской стороны – все это и демонстрирует позицию наших оппонентов и их нежелание выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Не исключаю, что данное поведение представителя Украины было вызвано отсутствием на переговорах Виктора Медведчука. 5 раз нами было озвучено предложение обменять всех идентифицированных ранее лиц, но конкретного ответа мы так и не получили», — написала Морозова.
Напомним, спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук занимается обменом удерживаемыми лицами с декабря 2014 года. Благодаря его участию в переговорах были освобождены уже 404 человека.
Как заявил сам Виктор Медведчук в интервью изданию «Аргументы и факты в Украине», он считает несовершенной формулу обмена в формате «всех на всех», поскольку до сих пор не принят закон об амнистии, который должен был стать правовой основой для обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех».
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