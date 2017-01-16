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В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе возле Авиакосмического лицея на Отрадном проспекте водитель внедорожника Acura сбил трех девочек, ориентировочно 10-12 лет

По словам свидетеля, трех пострадавших забрала скорая, сообщает Espreso.tv.

Одну из девушек госпитализировали в бессознательном состоянии.

Полиция комментировать ДТП категорически отказалась и не подпускала к водителю.

По словам учеников, это перекресток очень опасный, водители ездят на большой скорости и не замечают пешеходов.
ForUm

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