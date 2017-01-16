По итогам 12 месяцев 2016 года денежная масса в Украине выросла на 10,8% до 1101,6 млрд грн, что было обусловлено преимущественно ростом гривневых депозитных вложений. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

«Остатки по депозитам в национальной валюте по итогам 2016 года выросли на 8,7%, в т. ч. в декабре - на 4%. Остатки по депозитам в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) за год почти не изменились, в то же время в декабре вследствие продолжения действия ситуативных факторов, повлекших усиление волатильности на валютном рынке, произошло их снижение на 1,9%», – говорится в сообщении.

По данным регулятора, опережающими темпами росли остатки по депозитам корпоративного сектора, как в национальной, так и в иностранной валюте. Гривневые депозиты бизнеса по итогам 2016 года выросли на 12%, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 3,3%. Этому способствовало постепенное оживление экономической активности и улучшение финансовых результатов предприятий, в том числе благодаря активизации деятельности экспортеров во второй половине года. Рост номинальных доходов населения способствовал увеличению гривневого депозитного портфеля граждан на 5,2% по итогам года.

По данным НБУ, в течение года наблюдались признаки восстановления кредитной активности банков, чему способствовали значительные объемы ликвидности банковской системы и постепенное уменьшение стоимости ресурсов в национальной валюте.

«С начала года остатки по кредитам в национальной валюте выросли на 17,5%. Прежде всего банки наращивали портфель корпоративных кредитов в национальной валюте, остатки по которым с начала года выросли на 22,3%. В то же время их прирост в основном был обусловлен реструктуризацией задолженности по кредитам в иностранной валюте. Остатки по кредитам банков, предоставленным домашним хозяйствам, продолжали сокращаться. Портфель кредитов населению в национальной валюте с начала года уменьшился на 4%, в т. ч. в декабре - на 0,8%. В результате активной реструктуризации кредитов в иностранной валюте их портфель (в долларовом эквиваленте) с начала года уменьшился на 20,2%», – сказано в сообщении.