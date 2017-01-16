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Реконструкцию Андреевской церкви планируют полностью завершить до конца 2017 года, а смотровую площадку с видом на Подол откроют к «Евровидению».

Об этом в комментарии 44.ua рассказал заместитель директора заповедника «София Киевская» по реставрационным работам Вадим Кириленко.

«Деньги для завершения реконструкции Андреевской церкви заложены в бюджете на 2017 год. Мы планируем завершить работы до конца года. Что касается смотровой площадки, с которой открывается один из лучших видов на Подол, то ее откроют к «Евровидению», - сказал он.
ForUm

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