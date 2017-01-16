Национальный банк Украины монетизировал еще 1,4 млрд грн облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности «ПриватБанка». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«12 января Национальный банк купил ОВГЗ на сумму 1,4 млрд грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства были направлены на формирование обязательных резервов, то есть фактически остаются на корсчете банка в НБУ.

Также в Нацбанке подчеркнули, что эти средства не будут направлены на покрытие оттоков по депозитам из банка и не повлияют на валютный рынок и уровень инфляции.

В НБУ напомнили, что предыдущая монетизация ОВГЗ для этого финансового учреждения на сумму 25,8 млрд грн была проведена 28 декабря 2016 года. В целом сумма монетизации ОВГЗ для «Приватбанка» сейчас составляет 27,2 млрд грн.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря 2016 года поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.

21 декабря был подписан договор о продаже 100% акций «ПриватБанка» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов.