За 2 неделю января текущего года в Киеве зарегистрировано 20 тыс. 109 больных гриппом и ОРВИ, что на 10% ниже предыдущей недели, показатель заболеваемости составил 691,8 и ниже эпидемического порога на 30,7%. Об этом заявил сегодня на брифинге руководитель аппарата Киевской городского государственной администрации Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.

«Уменьшение заболеваемости наблюдается как среди взрослых, так и среди детей. Так, взрослых заболело 8624, снижение на 15%, детей - 11485 против 12205, снижение на 6%. В структуре заболеваемости дети составляют 57,1%. Среди школьников зарегистрирован незначительный рост заболеваемости - 4180 случаев, что составляет 36,4% (за 1 неделю 3972 - 32,5%) от общего количества заболевших детей и 20,8% (за 1 неделю 17,7%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью», - отметил руководитель аппарата КГГА.

По его словам, в учреждения здравоохранения города за 2 неделю госпитализировано 417 человек, из них - 256 детей.

«Сейчас все учебные заведения работают в штатном режиме. Отдельно напомню, что в случае отсутствия более 20% школьников, руководитель учебного заведения имеет право приостановить учебный процесс, как в учебном заведении в целом, так и в отдельном классе в частности», - отметил Бондаренко.