Сегодня утром в Славянске на заснеженной дороге микроавтобус междугородного сообщения совершил наезд на придорожный столб, в результате ДТП его водитель и пассажиры получили различные телесные повреждения, сообщает департамент коммуникации полиции Донецкой области.

«Около семи утра в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Современной. При выезде правоохранителей на место происшествия было установлено, что 38-летний водитель микроавтобуса «Опель Виваро», следовавший из Покровска в Харьков, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части», – говорится в сообщении.

В главка отметили, что согласно заключению экспертизы в момент аварии водитель в состоянии опьянения не находился. В результате наезда транспортного средства на столб сам водитель и шесть его пассажиров получили телесные повреждения средней и легкой тяжести.

Правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Ее санкции предусматривают наказание от штрафа до ограничения свободы сроком на 3 года.