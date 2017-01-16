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В понедельник, 16 января, в Киеве неизвестные пытались поджечь храм в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

По сообщению настоятеля храма протоиерея Иоанна Тронько, около четырех часов утра злоумышленники бросили в южную стену деревянного храма четыре зажженные стеклянные бутылки с горючей смесью. Однако бутылки не разбились, фасад был минимально поврежден.

По мнению настоятеля храма протоиерея Иоанна, здание пытались поджечь ради того, чтобы завладеть землей, на которой оно расположено. Отмечается, что это была уже вторая попытка поджога церкви. 
ForUm

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