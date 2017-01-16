также в разделеЭкономика
За год денежная масса в Украине выросла почти на 11% 13
НБУ монетизировал еще 1,4 миллиарда ОВГЗ для «ПриватБанка» 23
На межбанке гривня упала до 27,9 за доллар 57
СМИ: МВФ ждет от Украины повышения пенсионного возраста и земельной реформы 205
Украина собрала рекордный урожай зерновых 70
Розенко:Каждый второй работающий украинец не платит налоги 88
В Украине производство мяса увеличилось на 0,7% 30
Спасая гривню: НБУ впервые применил новую форму валютной интервенции 255
Нацбанк резко ослабил курс гривни 391
Пенсии в этом году планируют повышать дважды 334
Германия отказала «Газпрому» в расширении доступа к OPAL 242
Несмотря на усилия НБУ, курс гривни продолжил падение 132
НБУ для спасения гривни продал $55 миллионов 46
Гривня продолжает стремительно падать 196
НБУ объяснил причину падения гривни в этом году 165
Квоты на экспорт украинского меда в ЕС уже исчерпаны 70
Engie начала поставки газа в Украину 311
Украина установила рекорд по экспорту сахара 102

В 2016 году в Украине было произведено 5264 автотранспортных средства, что на 36,5% меньше предыдущего результата, сообщает пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

В том числе легковых автомобилей было произведено 4340 шт. (-23,2% к аналогичному периоду предыдущего года), коммерческих автомобилей – 603 шт. (-65,4% к аппг), автобусов – 321 шт. (-64,2% к аппг).

Также, по данным ассоциации, в декабре 2016 года на украинских заводах было произведено 678 автотранспортных средств, что на 63,4% меньше результата декабря 2015 года и на 22,7% меньше показателя ноября 2016 года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было произведено 540 шт. Таким образом, по сравнению с ноябрем выпуск легковых авто в Украине уменьшился на 30,5%, и в то же время произошло отставание на 58,2% от декабрьского показателя 2015 года.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

61
Теги
Ботинки зимние