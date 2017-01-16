В 2016 году в Украине было произведено 5264 автотранспортных средства, что на 36,5% меньше предыдущего результата, сообщает пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

В том числе легковых автомобилей было произведено 4340 шт. (-23,2% к аналогичному периоду предыдущего года), коммерческих автомобилей – 603 шт. (-65,4% к аппг), автобусов – 321 шт. (-64,2% к аппг).

Также, по данным ассоциации, в декабре 2016 года на украинских заводах было произведено 678 автотранспортных средств, что на 63,4% меньше результата декабря 2015 года и на 22,7% меньше показателя ноября 2016 года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было произведено 540 шт. Таким образом, по сравнению с ноябрем выпуск легковых авто в Украине уменьшился на 30,5%, и в то же время произошло отставание на 58,2% от декабрьского показателя 2015 года.