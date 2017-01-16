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В сети набирает популярности видео с Трампом-аккордеонистом, который сопровождает свою речь «успокаивающими мелодиями».

Смонтированный ролик обнародовал видеограф Хью Паркинсон, «разместив» в руках Трампа музыкальный инструмент, сообщает УНИАН.

На пресс-конференции будущий президент Штатов активно размахивал руками, что и послужило проводом сделать с Трампа аккордеониста.

В аннотации к видео сказано, что Трамп выполняет «успокаивающие мелодии».

За три дня видео собрало более 350 тысяч просмотров.
ForUm

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