В сети набирает популярности видео с Трампом-аккордеонистом, который сопровождает свою речь «успокаивающими мелодиями».
Смонтированный ролик обнародовал видеограф Хью Паркинсон, «разместив» в руках Трампа музыкальный инструмент, сообщает УНИАН.
На пресс-конференции будущий президент Штатов активно размахивал руками, что и послужило проводом сделать с Трампа аккордеониста.
В аннотации к видео сказано, что Трамп выполняет «успокаивающие мелодии».
За три дня видео собрало более 350 тысяч просмотров.
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