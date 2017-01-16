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15 января в г. Кривой Рог активисты Общественного движения «Украинский выбор ― Право народа» и члены гуманитарной группы Кривбасса во главе с Анатолием Глущенко посетили общежитие, где временно проживают переселенцы с Донбасса. От имени лидера Движения Виктора Медведчука детям-переселенцам были переданы подарки и поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым.

Также члены молодежной группы «Украинского выбора» в именной православной часовне, созданной при помощи актива Движения, помолились о мире в Украине. Молодые парни в молитве попросили, чтобы Господь даровал мир и согласие украинскому народу, а также послал украинцам единство, стабильность и доверие друг к другу.

Напомним, в День святого Николая активисты Движения «Украинский выбор ― Право народа» поздравили жителей Кривбасса― в Криворожском социальном центре для детей-сирот прошла благотворительная акция Движения.  
ForUm

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