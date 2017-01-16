За минувшие сутки в Киеве спасли троих человек, провалившихся под лед.

Как сообщает ГУ ГосЧС Украины в г. Киеве, 15 января в 16:53 в Службу спасения 101 поступило сообщение от очевидцев о том, что человек провалился под лед, и находится на расстоянии 700 метров от берега в районе Южного моста.

В ходе поисков спасатели нашли этого мужчину на ближайшем острове.

Во время поисковых работ было также замечено на льдине еще одного человека, провалившегося под лед. Мужчину доставили к берегу и оказали медицинскую помощь.

Вечером в тот же день спасатели пожарного корабля обнаружили в воде у берега еще одного мужчину. Его спасли с помощью пожарно-спасательного оборудования и передали работникам медицинской службы.