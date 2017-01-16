Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в районе проведения антитеррористической операции тайник с военными средствами поражения. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Из тайника, который был обустроен между н.п. Ивановка и Тимофеевка на Донетчине, правоохранители изъяли две противопехотные мины МОН-50, два самодельных взрывных устройства, шесть четырехсотграммовых шашек тротила, три гранаты Ф-1, огнепроводные шнуры, детонаторы и более две тысячи патронов калибра 5,45 мм», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ передали материалы в полицию для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.