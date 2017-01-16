В Украине с начала декоммунизации 34 объектам топонимики было присвоено имя Степана Бандеры и установлено 4 памятника лидеру ОУН. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«О «бандеризации», только факты. Как историк, который долгое время занимается украинским освободительным движением в ХХ веке, считаю Степана Бандеру одним из выдающихся деятелей нашего прошлого, достойным почитания. Однако попытки создавать «культ Бандеры» по канонам «культа Ленина» вредны как для понимания его места и роли в нашей истории, так и для адекватного почитания. Но еще более вредными являются попытки выдумывать этот культ и представлять декоммунизации как «бандеризацию», – отметил он.

По словам Вятровича, тезиса о том, что Бандера в Украине повсеместно (в топонимике и памятниках) заменяет Ленина, можно наййти у многих критиков декоммунизации, в частности у Адреаса Умланда.

На самом деле, по его информации за время декоммунизации демонтировано 1320 памятников «вождю пролетариата» и установлено 4 памятника лидеру ОУН (все на Западной Украине и все без участия органов государственной власти, усилиями общественности и местного самоуправления).

Также Вятрович сообщил, что были переименованы 51493 объекта топонимики (улицы, площади, скверы и т.д.), из них 34 согласно решениям местных советов получили имя Степана Бандеры (в Закарпатской, Полтавской, Сумской областях и Киеве по 1; в Киевской области - 2; в Ивано-Франковской и Николаевской по 3, в Хмельницкой - 4, в Черкасской - 8 и в Черновицкой - 10).