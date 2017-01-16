Верховная Рада продолжит практику рассмотрения законопроектов блоками, и каждый пленарный день нынешней рабочей недели парламента будет тематическим. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании согласительного совета, сообщает пресс-служба аппарата парламента.

По его словам, во вторник планируется завершить рассмотрение блока вопросов транспортной отрасли.

«В частности, нас ждет рассмотрение законопроекта, который вводит в действие Единый электронный билет – то, чего так ждут тысячи местных общин», - сказал Парубий и добавил, что во вторник будут рассматриваться и экологические вопросы.

В четверг планируется рассмотреть проект закона о Конституционном Суде и вопросы децентрализации.

Парубий поздравил коллег с началом Нового года и выразил уверенность, что «этот год станет для украинского парламента успешным».