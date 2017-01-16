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В течение 2017 года планируется запустить еще несколько новых поездов в европейские города.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

«Сейчас рассматривается новое направление на Польшу. Кроме того, мы хотим запустить в этом году маршрут Мукачево-Будапешт. Это тоже потенциально очень интересное направление. Рассматриваем направление на Словакию», - рассказал он.

«В течение последних десятилетий сложилось так, что «Поезд номер 1» у нас был на Москву, но должен быть на Европу. И мы боремся за это», - подчеркнул министр.

Напомним, 23 декабря 2016 года скоростной поезд Интерсити+ осуществил свой первый рейс из Киева в Перемышль (Польша). Также планируется запустить поезд до Хелма.

 
ForUm

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