Министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook обнародовал список кандидатов на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации.

«С момента объявления конкурса на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации одной из приоритетных задач Министерства юстиции является проведение этого отбора максимально публично и прозрачно. Это связано с тем, что данная позиция является одной из наиболее ответственных, она всегда – под прицелом журналистов и общественности, а лицо руководителя регулярно подвергается атакам в публичной плоскости со стороны противников процесса очищения власти», – отметил он.

Петренко подчеркнул, что намерен еще раз развеять все мифы по этому поводу. «Мы заинтересованы в том, чтобы этот конкурс прошел максимально публично и прозрачно. Ведь в ходе отбора мы должны найти сильного и самодостаточного профессионала, который смог бы достойно вести такое сложное направление работы Минюста», – заявил министр.

«Несмотря на то, что законодательством не предусмотрено обнародование информации о кандидатах, мы пойдем на этот шаг. Прозрачность всех процессов отбора – это наша принципиальная позиция, ведь нам крайне важно продемонстрировать, что никаких подковерных игр в этом процессе нет. Также хочу отметить, что никаких «своих» кандидатов мы не имеем. Поэтому нам очень важно, чтобы журналисты и общественность провели серьезный анализ всех претендентов, а затем пришли на конкурс для того, чтобы обеспечить его максимальную прозрачность и публичность» – отметил он.

По словам Петренко, если среди представленных кандидатов не будет достойной фигуры, Минюст будет проводить еще один конкурс. «Призываю общественность не искать измену там, где ее нет», – подытожил он.

Напомним, 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко уволилась с этой должности.

6 декабря 2016 года Минюст объявил конкурс на замещение этой должности.