Обвиняемый во взяточничестве судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус проигнорировал вызов на допрос в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом сообщила журналистам в Киеве пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир, сообщает Украинская правда.

«Пока информации о том, где именно находится господин Чаус и почему он сегодня не явился, у нас нет. Поэтому мы будем просить суд разрешить специальное досудебное расследование. После того как это досудебное расследование будет завершено, производство будет направлено в суд», - сообщила она.

Как сообщалось, НАБУ вызвало Чауса на допрос на 9:00 16 января. Он должен был прийти к старшему детективу бюро Васильчук как подозреваемый в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки).

На этой неделе Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена начать процесс заочного осуждения судьи Чауса.

6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест скандального судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в получении 150 тысяч долларов взятки.

12 сентября Соломенский районный суд Киева разрешил задержание Чауса.

В конце сентября адвокат Чауса предоставил НАБУ справку о том, что судья находится в медучреждении в Крыму.

С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.