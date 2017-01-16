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Спикер парламента Андрей Парубий призывает народных депутатов утвердить на этой неделе смету Верховной Рады Украины на текущий год.  Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, он заявил, открывая заседание согласительного совета.

«Я просил бы, чтобы этот вопрос, который есть уже по всем фракциям, комитетам, чтобы на этой неделе рассмотрели и обязательно вышли по нему на решение.  По смете Верховной Рады», - отметил Парубий.

Позже спикер также подчеркнул, что принятие данного решения важно в виду того, что оно должно открыть механизм для выплаты зарплат народным депутатам, а также сотрудникам Аппарата Верховной Рады.

«Смета Верховной Рады – это не только размер зарплат. Это фактически – законный способ их выплачивать. Я прошу, чтобы по фракциям прошли обсуждения. Мы можем корректировать размер… Но, если мы не примем решение по смете, у нас исчезают любые законные основания в целом для выплаты не только депутатам, но и Аппарату…», - резюмировал Парубий.
Мария Пастернак, ForUm

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