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Полиция Миргорода устанавливает обстоятельства гибели 26-летнего военнослужащего.

По данным отдела коммуникации Главного управления полиции в Полтавской области, сообщение о гибели от огнестрельного ранения капитана контрактной службы потупило 15-го января.

На месте происшествия было обнаружено тело военнослужащего с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения. По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством во время несения службы.

По данному факту в Миргородском отделе полиции открыто уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии, продолжается досудебное расследование.

 
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